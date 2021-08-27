أحمد الفلاسي: المرأة رمز العطاء

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً لتمكين المرأة منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقدمت في ظل قيادتها الرشيدة كل سبل الدعم لتأهيل المرأة، وزيادة مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة في جميع المجالات.

وقال معاليه: «تمثل المرأة رمز العطاء في المجتمع الإماراتي، وتحمل على عاتقها مسؤوليات كبرى تتجلى في تنشئة الأجيال على حب الوطن والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تمتلك المرأة الإماراتية المعرفة والخبرات التي تؤهلها للعب دور أكبر في منظومات العمل في مختلف القطاعات».