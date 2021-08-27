محمد الشرفاء: المرأة الإماراتية حققت إنجازات متسارعة

أكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن المرأة الإماراتية عنصر مهم وفاعل في مجتمع دولة الإمارات، وذلك بفضل ما حققته من إنجازات متسارعة خلال العقود الماضية أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وساهمت في الوقت ذاته في المحافظة على الموروث الثقافي الأصيل لتقاليد وأصالة مجتمع دولة الإمارات.

وقال معاليه: إن الرؤية المستقبلية لقيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة لدعم المرأة الإماراتية ترتكز على أولويات التنمية المستدامة والتي تعتمد على تمكين المرأة للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد، وذلك من خلال زيادة مشاركتها في قوة العمل وتمكينها من الدخول إلى قطاع الأعمال والاستثمار.