يونس الخوري: مساهمات كبيرة قدمتها المرأة الإماراتية

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن يوم المرأة الإماراتية يمثل اعترافاً وتقديراً لجهود المرأة الإماراتية، التي طالما كانت شريكاً محورياً في تحقيق نمو ونهضة وطننا الحبيب.

وقال: إنه بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» يحمل يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، والذي يؤكد أهمية المساهمات الكبيرة التي قدمتها المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة للوصول إلى المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، ورفد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.