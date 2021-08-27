فريدة العوضي: المرأة الإماراتية حظيت بتقدير القيادة

قالت المهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات إن المرأة الإماراتية حظيت بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باني نهضة الإمارات حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وتقدمها والاعتراف بحقوقها.

وأضافت العوضي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «أن ما حققته المرأة من إنجازات كان ثمرة لرعاية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات والفرص للارتقاء بمستوى المرأة».