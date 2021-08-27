محمد السويدي: المرأة الإماراتية سند داعم لمسيرة النهضة

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «تحتفي دولتنا في الثامن والعشرين من أغسطس بـ«يوم المرأة الإماراتية»، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تقدير وتكريم المرأة باعتبارها «صانعة الرجال وملهمة الأجيال»، والسند الداعم لمسيرة النهضة الحضارية الشاملة. وتمضي الإمارات اليوم قدماً على درب تمكين المرأة باعتبارها القيمة الجوهرية التي غرسها الوالد المؤسس. وأضاف «نفخر بما حققته ابنة الإمارات من إنجازاتٍ نوعية، في ظل الدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تجسد القدوة المُلهمة والمَثَل الأعلى لكل امرأة إماراتية.