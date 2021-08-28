حميد الظاهري: دور استثنائي للمرأة الإماراتية

أعرب حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها، عن فخره بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تقديراً لدورها الاستثنائي، وإنجازاتها الريادية في تعزيز مسيرة مجتمعنا ووطننا.

وقال الظاهري: «نسلّط الضوء، اليوم، في «أدنيك» على النجاحات الملموسة والمتواصلة التي حققتها ابنة الإمارات، وعلى مساهماتها التي تعتبر بمثابة حجر أساس في العديد من قطاعات الأعمال والمؤسسات وفي مجالات ريادة الأعمال». وأضاف: «نجدد في هذا اليوم، التزاماتنا في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها تجاه مواصلة العمل نحو تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية والارتقاء بمكانتها.