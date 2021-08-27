عائشة الحلامي: ثقة غالية

أعربت عائشة الحلامي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن فخرها بالاحتفال بـ «يوم المرأة الإماراتية»، وتوجّهت باسم الموظفات في المجموعة بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة.

وذكرت أن إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبارة «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» شعار للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، خير دليلٍ على ثقتها الغالية بقدرات وإمكانات بنات الوطن في استكشاف آفاقٍ جديدةٍ في كافة المجالات العلمية والعملية التي تُحقّق طموحات وطننا في استشراف المستقبل.