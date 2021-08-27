إماراتيات.. وجوه مضيافة للزوار والسياح

رشا طبيلة (أبوظبي)

إماراتيات مبدعات قررن الانضمام إلى عالم السياحة والترفيه، ليكن جزءاً من ازدهار قطاع السياحة ويمثلن بلدهن بشغف وحب، فهن يعملن في «ميرال» ووجهاتها الترفيهية بجزيرة ياس في مجالات متعددة منها المبيعات وخدمات الضيوف إلى جانب تحليل الأعمال والموارد البشرية.

تقول غادة محمد إقبال، التي انضمت إلى ميرال عام 2021، وهي موظفة في خدمة الضيوف في عالم فيراري أبوظبي: «تشمل مهامي التفاعل مع العائلات والأطفال وكافة الضيوف، لذا يتوجب على من يقوم بهذا العمل أن يتمتع بشخصية محببة ومنفتحة». وتؤكد إقبال «أشعر بالفخر إذ إنني أمثل النساء الإماراتيات في سوق العمل، وأشعر بالسعادة لكوني مثالاً يمكن أن تقتديه النساء الإماراتيات الأخريات».

وحول احتفال الدولة باليوبيل الذهبي، ويوم المرأة الإماراتية، تقول إقبال: «تعد فرصة مهمة لتقدير جميع الإنجازات التي تمكنا من تحقيقها طوال السنوات الخمسين الأخيرة، بالأخص أن المرأة الإماراتية كان لها مساهمات مؤثرة في النجاحات التي شهدتها دولتنا حديثة العهد». وتضيف: «نحن كنساء إماراتيات نشارك في مجتمعنا كطبيبات ومحاميات وقاضيات، وذلك بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بتمكين المرأة واضطلاعها بدور فاعل في تنمية المجتمع والأجيال القادمة».

وحول قطاع السياحة تقول: «على مدار الأعوام الخمسين الماضية تحولت الإمارات إلى دولة مزدهرة شهدت تطوراً ونمواً في عدد من القطاعات، بما في ذلك الترفيه والسياحة، حيث إنه في الخمسين عاماً القادمة سترسخ أبوظبي مكانتها كوجهة سياحية رائدة، تجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى مدنها الترفيهية ومعالمها السياحية ومتاحفها».

تجربة استثنائية

وتقول آلاء النوري التي انضمت عام 2019 إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي، وهي موظفة مبيعات فيها: «هذه الوظيفة الأولى التي أتولاها في قطاع الترفيه والاستجمام، وقد كانت هذه التجربة استثنائية ومليئة بالفرص والدروس القيمة». وتضيف: «كموظفة في قسم المبيعات يعتبر التفاعل مع الضيوف من مختلف البلدان والخلفيات والشخصيات جزءاً كبيراً من مهامي الوظيفية، واستفدت من خبرتي هذه على الصعيدين الشخصي والمهني».

وحول احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي، ويوم المرأة الإماراتية، تقول: «تجاوزت المرأة الإماراتية كل التوقعات وهي تحتل اليوم أدواراً قيادية في جميع القطاعات، حيث إنه لا حدود لطاقاتنا، وسنكون السباقين على مختلف الصعد وفي كل المجالات لتصل المرأة الإماراتية قريباً جداً إلى حدود الفضاء». وحول قطاع السياحة والترفيه في الدولة تؤكد النوري: «لعبت المرأة الإماراتية دوراً مهماً في جميع القطاعات في الدولة، ولا يختلف الأمر بالنسبة لقطاع الترفيه والاستجمام، حيث سنستمر في الخمسين سنة القادمة في إنجاز مشاريع عالمية المستوى ستدعم نمو القطاع، وتعزز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم.

مسيرة أكاديمية

أما عهود الهاشمي التي انضمت لميرال في 2020، وهي ضابط تحليل الأعمال والاعتماد فتقول: زَرَع فيّ والدي منذ صغري حب التعلم، حيث كنت وما زلت منذ صغري فضولية، وأردت دوماً أن أكمل مسيرتي الأكاديمية في حقل متعدد التخصصات، وأردت أن أتعلم دائماً المزيد.

وتؤكد الهاشمي: «عملي هو متعة وشغف يتيح لي بذل مواهبي العلمية لمنفعة وطني بطريقة لا توقف فضولي وشغفي بمعرفة أي شيء».

وحول تطلعاتها للمرأة الإماراتية تقول الهاشمي: «تَطلعاتي للمرأة الإماراتية مماثلة لتطلعاتي للرجل الإماراتي، كُلنا على حد سواء كُنوز لوَطنِنا ومُؤتمنون على رِفعته وتقدمه في جميع المحافِل. وما يلهمني للمساهمة هُو عطاء وطني اللا محدود، طيبة بلادنا، وكل من هو على أرضها، وَكُل جُهدٍ مبذول مِن كُل مواطِن ومُقيم».

وحول رأيها بقطاع السياحة تقول الهاشمي: «لَدي إيمان تام بأن اقتصادنا وقادة قِطاع السياحة والعاملين به مَرنون بشكل كافٍ للتكيف مع جميع احتياجات السوق في أي نُقطة من المُستقبل، سَواء في الخمسين عاماً القادمة أم في الخمسين عامًا التي تَليها».

انتصار زنكي: المرأة تتقلد مناصب قيادية

تقول انتصار زنكي التي انضمت إلى ميرال عام 2020، ومسؤولة عن توظيف المواهب»: حققت عدداً من الإنجازات التي أفتخر بها خلال مسيرتي المهنية من بينها إنشاء أول مركز اتصال في مجال طبي في إمارة أبوظبي، وإطلاق أول وظيفة بدوام جزئي في القطاع الطبي، والتطبيق الناجح لخطة التعاقب الإماراتية الأولى في مجال البناء». وحول الاحتفال باليوبيل الذهبي ويوم المرأة الإماراتية تقول زنكي: «شغلت المرأة الإماراتية حالياً مناصب قيادية في كافة القطاعات والمجالات، حيث إنّ قادتنا قادة عظماء وهم بمثابة آباء يدعموننا ويساندون نموّنا ومساهماتنا في دولتنا، وهذا ما يدفعنا للعمل نحو تحقيق نجاحات عظيمة، ويشجعنا للمساهمة في بناء اقتصادنا ومجتمعنا».