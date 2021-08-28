«سيرت»: تأهيل 4554 مواطنة في برامج التكنولوجيا المتطورة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) التابع لكليات التقنية العليا عن نجاحه في تدريب نحو 4554 مواطنة، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك ضمن برامج متخصصة في التكنولوجيا المتطورة والعلوم.

وقال الدكتور محمد بكة الرئيس التنفيذي لـ«سيرت» أن كافة البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز تنطلق من حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات الأمر الذي ساهم في تحقيقها إنجازات كبيرة محلياً وعالمياً.

وأكد أن المرأة الإماراتية نجحت في مواجهة كافة التحديات والصعوبات، كما أنها أسهمت بشكل مباشر في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات فهي الشريك الفاعل في صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.

محمد بكة

وأكد أن ثمة حرصاً شديداً لدى الطالبات المتدربات لتحقيق التميّز والإبداع من أجل تعزيز قدراتهن العلمية، وليحققن تطلعاتهن المستقبلية، وحرصهن على أن يكنّ دائماً الصورة النموذجية الرائدة للمرأة الإماراتية التي تسعى إلى امتلاك المعرفة والخبرة وبما يواكب تطلعات الإمارات على مدار الخمسين عاماً المُقبلة.

وقال إن المركز يحرص على توفير أعلى مستوى من التدريب وإعداد المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وفق احتياجات سوق العمل إضافة إلى تقديم البرامج التطويرية الملتزمة بأعلى معايير الجودة لتي تهدف إلى رفع معدلات التوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية والموارد البشرية في القطاعات كافة.