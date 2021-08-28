عائشة اليزيدي تبحر في الفيزياء الفلكية

هالة الخياط (أبوظبي)

سطرت عائشة اليزيدي الباحثة في مجال الفيزياء الفلكية مكاناً لها على خريطة الأبحاث العلمية في مجال الفلك والفضاء، بأول ورقة بحثية تنشر لها في مجلة الفيزياء الفلكية ومقرها نيويورك، تناولت فيها موضوع تأثير النوى النشطة الفلكية منخفضة السطوع في المجرات المضيفة.

وتؤكد اليزيدي لـ«الاتحاد» أن المرأة الإماراتية بدعم القيادة لها، بدأت تشق طريقها منذ سنوات في مجالات جديدة لم تكن لها أي نشاط فيها من قبل، وأهمها مجال الفلك.

وتقول اليزيدي «لدى دراستي لتخصص الفيزياء كان هناك استهجان من الجميع لمستقبل هذه الدراسة، ومخرجاتها، غير مدركين أهمية هذا التخصص وعلاقته مع كافة التخصصات العلمية، وهو ما زاد تصميمي للتبحر في هذا المجال وكان السبيل في ذلك عبر الأبحاث العلمية».

وتضيف أنه «بعد تخرجها من جامعة السوربون- أبوظبي، وحصولها على درجة البكالوريوس في الفيزياء، التحقت بجامعة أبوظبي لتكون عضوة في برنامج كوادر الجامعة ضمن برنامج الزمالة البحثية المختص في تطوير الإمكانات الوطنية الذي يتيح للخريجين المتفوقين اكتساب الخبرة في البحث الأكاديمي، وبدء الحياة المهنية في الأبحاث، ومن خلال هذا البرنامج تطورت مهاراتها في الجانب البحثي من محللة بيانات ومساعدة في الأبحاث العلمية، لتتمكن العام الحالي من قيادة فريق بحثي وإنتاج أول ورقة بحثية في مجال الفيزياء الفلكية».

وتؤكد اليزيدي استمراريتها في الجانب البحثي وخاصة في مجالات الفلك، مؤملة أن يكون لأبحاثها إفادة علمية لدولة الإمارات والعالم في مجال الفلك واستراتيجيات الفضاء.