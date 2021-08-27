«أنور قرقاش الدبلوماسية»: 65% من خريجي الماجستير إماراتيات

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: كلنا فخر بأم الإمارات، وبكل ما بذلت وحققت من إنجازات في مجال تمكين المرأة الإماراتية ودعمها على التميز والتفرد.

نحن حريصون في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بمواصلة تخريج أجيال من الدبلوماسيين من الشابات والشباب الإماراتي القادر على مواصلة مسيرة الدولة في مد جسور التعاون والتسامح، وكذلك جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع، وكذلك أكثر أمناً ودعماً وتمكيناً للنساء.

وأضافت: لقد شكلت نسبة الخريجات ضمن برنامجنا لدبلوم الدراسات العليا 61 % في حين كان 65 % من خريجي برنامج الماجستير من الدبلوماسيات الإماراتيات المتميزات، فقد التحقت مريم الحوسني بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كرئيس لقسم الموارد البشرية، عقب مسيرة مهنية مميزة تمحورت في مجملها على الموارد البشرية وإدارة علاقات الموظفين في مؤسسات رائدة محلياً كشركة أبوظبي لبناء السفن، ومن ثم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وجاء اهتمام مريم بالانضمام إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية نابعاً من إيمانها بالرسالة والمهمة المميزة التي تتولاها الأكاديمية، والتي تتمحور حول إعداد الدبلوماسيين المستقبليين لدولة الإمارات، الذين سيواصلون مسيرة مد جسور التعاون والسلام مع مختلف المجتمعات البشرية حول العالم، ترسيخاً لرسالة التسامح والأخوة الإنسانية التي تعد منهجاً واضحاً لدولة الإمارات.

كما انضمت سارة كاظم كمسؤولة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حاصلة على درجة الماجستير بامتياز في الدبلوماسية والعلاقات الدولية وتحمل شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في العلوم السياسية وبتخصص فرعي في علم الاجتماع من جامعة الإمارات العربية المتحدة. خلال فترة الدراسة عملت كمساعد باحث في الجامعة مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بالهوية الوطنية والمجتمع.