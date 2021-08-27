مثايل الصريدي: فرص من التميز على أرض «اللامستحيل»

أبوظبي (وام)

حقق دعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة لابنة الإمارات الكثير من فرص التميز على أرض «اللامستحيل»، ما ساهم في دفع مسيرة تمكين المرأة برعايتها منذ مرحلة الطفولة، وتذليل كل المعوقات التي تواجه طموحاتها، وذلك بتأهيلها قيادية تشارك في رسم ملامح مستقبلها ومستقبل أطفال الإمارات. وجاء إعلان فوز مثايل الصريدي ذات 17 ربيعاً برئاسة البرلمان الإماراتي للطفل في 15 مارس 2021 تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكدت مثايل الصريدي أن التجربة البرلمانية دعمت بناء شخصيتها، وساهمت في خلق رؤية أكثر عمقاً أصبحت بفضلها أكثر وعياً أن تمكين الطفل الإماراتي يؤسسه ليكون صانع قرار مستقبلاً. وأضافت أن الطفل الإماراتي ثروة وطنية تحظى برعاية حكومة دولة الإمارات ودعم المؤسسات المعنية بشؤون الطفل والأسرة الإماراتية الأمر الذي يعد دافعاً لتحفيز أطفال الإمارات لتعزيز قدراتهم وخوض تجارب جديدة مثل البرلمان تساعدهم في أخذ زمام حياتهم وصناعة مستقبلهم. وأشارت إلى أن تجربة الأطفال في البرلمان تعتبر تجسيداً لحق المشاركة للطفل التي تقر به كل القوانين والاتفاقيات الدولية، و«نموذجاً مصغراً» يهدف إلى تأهيل أجيال الإمارات لمستقبل مشرق، مؤكدة أن القيادة الرشيدة لا تنظر للوقت الحالي فقط بل تستشرف المستقبل.