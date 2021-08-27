فاطمه الظاهري.. أول مهندسة كهرباء في القطاع بأبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

تعد المهندسة فاطمة محمد الظاهري، التي تعمل حالياً في شركة العين للتوزيع بمنصب مدير دائرة الكهرباء، أول مهندسة كهرباء تعمل في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

وبدأ شغف فاطمة الظاهري بالعلوم في سن مبكرة، حيث قالت: «في كل مرة كان يأتي فيها الكهربائي لإصلاح أي شيء في منزل العائلة كنت أتابع كل ما كان يفعله». ومن هنا بدأ اهتمامها بالمرافق، وعند التحاقها بجامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1987 كان تخصص الهندسة الكهربائية من التخصصات القليلة التي تسمح للإناث بدراسة التخصص، ولكن كان هذا هو اختيارها إلى جانب 32 طالبة أخرى، وقد تخرَّج منهن 12 مهندسة فقط.

بدأت فاطمة العمل في دائرة المياه والكهرباء في العين عام 1989 كمتدربة، وأدركت عند تخرجها في الجامعة عام 1993 بأنها تود العودة للعمل في دائرة المياه والكهرباء، وبالرغم من كونها الأنثى الوحيدة في الشركة إلّا أنها كانت شغوفة بهذا العمل ومصممة على العمل فيه، ونظرًا لكونها أول مهندسة في الشركة، كان على المهندسين والإدارة أن يعتادوا على السماح لها بالدخول إلى مواقع العمل الميدانية، ما فتح المجال في نهاية الأمر لانضمام المزيد من الإناث إلى هذا القطاع وتغيير ديناميكية سير الأمور. وتشير فاطمة إلى أنها استمتعت بتوجيه النساء الأخريات وأنها لاتزال تتلقى الشكر بانتظام على دورها في تمهيد الطريق لهن للحصول على فرصة مهنية في قطاع المرافق.

قررت فاطمة بعمر الـ 29 الالتحاق بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على درجة الماجستير، حيث أمضت ثلاث سنوات هناك تعرفت خلالها على الثقافة الأميركية وأحبتها، وحملت مسؤولية تمثيل قطاع المياه والكهرباء بأبوظبي في اللجنة الفنية لأعمال ربط شبكة الإمارات الوطنية من عام 2001 إلى 2004، ما نتج عنه تمهيد الطريق لمشروع شبكة الربط الخليجي.

تشير فاطمة الظاهري إلى أنه عندما تمت ترقيتها إلى منصب مدير إدارة الأصول في شركة العين للتوزيع عام 2011، كانت أول مديرة في مجال النقل والتوزيع في الإمارة بأكملها، وحالياً تشغل منصب مدير دائرة الكهرباء وتشرف على أكثر من 500 موظف. وفي منصبها الحالي، عليها أن تكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لضمان استمرارية التوريد للعملاء في كل مكان في منطقة العين: في المستشفيات، والجامعات، والقصور، والمصانع.. إلخ.

في عام 2007 حصلت فاطمة الظاهري على جائزة أبوظبي للتميز التقني التي قدمها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعربت عن فخرها لتلقي هذه الجائزة، وأن من أكثر اللحظات فخراً في حياتها كان وقوفها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

مسيرة حافلة بالجوائز:

- جائزة أبوظبي للتميز التقني 2007

- جائزة التميز في يوم المرأة العالمي 2009

- جائزة الرواد العالميين 2015

- عضو بارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)