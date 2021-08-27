شرطة دبي تُطلق «يوم بلا حوادث»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «مسابقة يوم بلا حوادث» الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور وطلبة، بنشر صور أو فيديوهات تظهر التزامهم بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» في اليوم الأول للعام الدراسي. وأكد بطي الفلاسي مدير الإدارة، أن المسابقة تأتي في إطار الحرص على الشراكة مع أفراد المجتمع تأكيداً لدورهم الهام في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية.