محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك إسبانيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة.

وبحث سموه وجلالة الملك فيليب السادس، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.