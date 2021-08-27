«الصحة»: تقديم 65,128 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 65,128 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,990,193 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 181.90 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.