حاكم رأس الخيمة يلتقي السفير التونسي

رأس الخيمة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، معز بن عبد الستار بنميم، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، خلال الاجتماع الذي عقد «عن بُعد» بتقنية الاتصال المرئي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

من جانبه عبر السفير معز بن عبد الستار بنميم، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين الشقيقين.