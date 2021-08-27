قرقاش: بناء جسور التعاون مع الأشقاء عنوان المرحلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بناء جسور مع الأشقاء والأصدقاء يعتبر عنوان المرحلة، وركيزة من ركائز السياسة الإماراتية. وأوضح معاليه أن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه أميرها، تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك، مؤكداً طي صفحة الخلاف والنظر إلى المستقبل بإيجابية.

اقرأ أيضاً.. أمير قطر يستقبل وفداً برئاسة طحنون بن زايد

ودوّن في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسة من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك».