زيادة الطاقة الاستيعابية للحافلات والعبارات إلى 75%

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تحديث الطاقة الاستيعابية للعبارات وحافلات النقل العام لتصل إلى 75%.

ودعا المركز المتعاملين من مستخدمي حافلات النقل العام والعبارات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة الجميع، وأهمها ارتداء الركاب والسائقين الكمامات لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة واستخدام المعقمات.

وأكد مركز النقل المتكامل أن جميع حافلات النقل العام والعبارات في الإمارة آمنة بشكل تام للاستخدام، حيث يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل رحلة، وبشكل مكثف في الفترة المسائية عند الانتهاء من تقديم خدماتها اليومية.

وأشار إلى أنه ضمن حملة التطعيم التي يستهدف من خلالها جميع الموظفين والعاملين في قطاع النقل العام، فقد تم تطعيم 100% من سائقي مركبات النقل العام البالغ عددهم 1460 سائقاً، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع النقل العام، نظراً للدور المهم الذي يؤدونه في خدمة الجمهور وتسهيل تنقلاتهم اليومية، خاصة أن طبيعة عملهم تتطلب أحياناً التعامل والتواصل المباشر مع المتعاملين وأفراد المجتمع من مستخدمي وسائل النقل العام.

وضمن سعي المركز للارتقاء بمنظومة النقل العام في الإمارة وتعزيز إنتاجية وكفاءة شبكة النقل بالحافلات العامة وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، يعمل على زيادة حجم أسطول الحافلات بإمارة أبوظبي للارتقاء بتجربة استخدام حافلات النقل العام وتعزيز الربط بين المدن وضواحيها.

ويدرس مركز النقل المتكامل مع بداية العام المقبل إعادة عدد الرحلات لتكون مثل مرحلة ما قبل جائحة كوفيد- 19، ضمن توجهه الدائم لزيادة عدد مستخدمي النقل العام وزيادة نسبة رضى المستخدمين عن خدمات النقل العام. ويوفر المركز تجربة تنقل سلسة وممتعة لمستخدمي حافلات النقل العام، متضمناً تقديم خدمات تخدم الميل الأول والأخير في التنقل، ومنها خدمة التنقل عند الطلب «أبوظبي لينك» في منطقة الشهامة وجزيرة ياس. ووفر مركز النقل المتكامل تقنية «الواقع المعزز» لعرض مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني: https://darbi.itc.gov.ae/itc-ar أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (QR-Code) الموجود في مواقف انتظار الحافلات وإضافته إلى قنوات المركز المختلفة.