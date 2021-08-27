منع عرض الخضار والفاكهة في بقالات رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قررت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة منع عرض الخضار والفاكهة للبيع في البقالات، نظراً إلى صغر حجم المنشأة وعدم توافر اشتراطات الصحة التي دعت إلى اعتماد القرار.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة اتخذت قراراً بمنع عرض كافة أصناف الخضار والفاكهة للبيع في البقالات المختلفة، والعمل على تعريف العاملين وأصحاب البقالات العاملة في إمارة رأس الخيمة بهذا القرار للعمل على تطبيقه وتجنب تحرير المخالفات والإنذارات بحقها.

وأضافت، أن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرار تتمثل في صغر حجم منشآت البقالة التي لا تخولها تداول المنتجات الزراعية الطازجة المختلفة من الخضر والفاكهة، بصورة صحية وآمنة وصعوبة إجراء ومتابعة عمليات النظافة والتعقيم لمنطقة عرض وتخزين الخضروات بسبب صغر المساحة.

وأضافت: من الأسباب عدم توفر نظام فعال لتتبع مصدر المنتجات الزراعية في البقالات وعدم توفر المعدات والأدوات اللازمة لحفظ وعرض الخضروات والفاكهة فيها وتأثير المنتجات الزراعية على زيادة احتمالية انتشار الآفات والحشرات داخل تلك البقالات.

وذكرت الطنيجي أن القرار جاء نتيجة توفر عدد من منافذ بيع المنتجات الزراعية في المنشآت الغذائية والأسواق المركزية في الإمارة، التي تعمل على تقديم خيارات مختلفة ومستوفية الاشتراطات الصحية للمستهلكين، بالإضافة إلى التأثير السلبي على عمل المنشآت المتخصصة في بيع الخضروات والفاكهة الصغيرة.

وأشارت إلى أن الإدارة وبعد بدء تطبيق القرار نفذت حملات تفتيشية ميدانية للتحقق من التطبيق الفعلي لكافة البقالات والتعرف على مدى التزامها بذلك، مشيرةً إلى متابعة بعض الممارسات المخالفة لضمان التزام العاملين نحو تصحيح أوضاعها.

ولفتت إلى أن فرق التفتيش التابعة للإدارة رصدت 10 مخالفات فقط، وقد تم اتخاذ اللازم بحقها بحسب نظم وقوانين الدائرة والمتمثلة في إلزامها بإزالة سبب المخالفة في الحال وأخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة.

ودعت الطنيجي كافة البقالات إلى التعاون المثمر مع الدائرة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك وعرض المنتجات المستوفية للاشتراطات، وتطبيق كافة القرارات التي تصب في الصالح العام.