موزة بنت مبارك: طموحات رائدة في الخمسين المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن المرأة الإماراتية تعيش عصراً ذهبياً من خلال تلك الرعاية الشاملة التي تحظى بها من قبل القيادة الرشيدة، والتي جعلت منها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية في جميع مجالات التعليم والعمل والإنتاج وبناء الأسرة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وهو ما دفع بالمرأة الإماراتية إلى صدارة مؤشرات التنافسية الدولية لما تحظى به من مكانة بارزة في المجتمع، وما وفرته لها القيادة الرشيدة من تكافؤ للفرص وتوازن شامل بين الجنسين وفق تشريعات وقوانين سنتها الدولة وجعلتها منهجاً يتيح للمرأة الإماراتية بيئة معززة على الإبداع والابتكار والريادة في حياتها اليومية والعملية.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، يحمل دلالات وطنية كثيرة على الدور البارز الذي تنهض به المرأة الإماراتية في مسيرة الاتحاد، وما سجلته من تميز وريادة منذ انطلاق هذه المسيرة وخلال العقود الخمسة الماضية، واليوم تتطلع المرأة الإماراتية لمواصلة هذه المسيرة التي أرسى ركائزها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي تمثل نهجاً أصيلاً في منظومة العمل الوطني لقيادتنا الرشيدة التي هيأت للمرأة الإماراتية كل أسباب النجاح والتميز لأداء رسالتها ودورها وتمكينها مجتمعياً لتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة.

وأشارت إلى أن تميز مسيرة المرأة الإماراتية وريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً يمثل حصاداً طيباً لغرس مبارك من الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي سجلت دوراً تاريخياً بارزاً في تمكين المرأة ورعايتها وتوفير البيئة التي تكفل لها المشاركة الوطنية بفعالية إلى جانب شقيقها الرجل في جميع ميادين النهضة التي تشهدها الدولة.