«أمانة الوطني» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وتم خلال الحفل تكريم موظفات المجلس الوطني الاتحادي اللاتي أتممن في العمل 10 سنوات.

حضر الاحتفال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وجاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة في الأمانة العامة للمجلس، إلى جانب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفات الأمانة العامة في المجلس.

وقال الدكتور عمر النعيمي في كلمته خلال الحفل، إن المرأة أصبحت شريكة للرجل في العمل، وتشهد إنجازاتها على عطائها وقدراتها، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت مرحلة الحديث عن حقوق المرأة وتمكينها، بعد أن تبوأت مناصب قيادية وأصبح لهن مكانة رفيعة في شتى المجالات وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لها.

من جهته أكد جاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة في الأمانة العامة للمجلس، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يشكل تكريمًا للمرأة الإماراتية لدورها الريادي في بناء الوطن واسهاماتها.

واستعرض دور المجلس الوطني الاتحادي في تمكين المرأة، والتي تشغل ما نسبته 44% من عدد الموظفين مقابل 56% للموظفين، بعدد 84 موظفة من أصل 189 موظفاً.