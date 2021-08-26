محمد العلي: المرأة الإماراتية سطرت قصص نجاح ملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى «تريندز للبحوث والاستشارات» بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في نهضة وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وكرم الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي بهذه المناسبة موظفات «تريندز»، مثمناً دورهن في البحث العلمي الهادف لبناء جيل متمكن بالمعرفة.

وقال الدكتور محمد العلي، في تصريح بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم وتقدير القيادة الحكيمة المتواصل منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة إلى يومنا هذا، حيث حرصت قيادة الدولة على توفير كافة السبل لتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها.

وقال الدكتور محمد العلي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش اليوم فرحة كبرى بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، ليس على الصعيد الوطني فقط، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك. وأشاد الدكتور العلي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بإطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين».