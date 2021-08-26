الريم الفلاسي: قيادتنا جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة

عجمان (وام)

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن المرأة الإماراتية نالت اهتماماً كبيراً من جانب قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة. وقالت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية «نشعر بالفخر والاعتزاز لأن قيادتنا الرشيدة خصصت هذا اليوم ليكون يوم المرأة الإماراتية، وذلك تكريماً لدورها الفاعل في إرساء مستقبل واعد للأجيال القادمة، حيث نالت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد المبارك في عام 1971 اهتماماً كبيراً من جانب قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة».

وأضافت أنه بفضل هذا التخطيط السليم باتت الإمارات تملك سجلاً متميزاً في مجال حقوق المرأة، الأمر الذي أتاح لها أن تمارس كافة النشاطات، وتتبوأ مختلف المناصب القيادية دون تمييز، لأن المرأة في الإمارات حظيت بكل التشجيع والتأييد والمساندة من القيادة الرشيدة، وحملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الرسالة لتبذل كل ما في وسع سموها من جهد ودور فاعل لمساندة قضايا المرأة وصون حقوقها.

ولفتت إلى أنه بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات ونظرتها الثاقبة وإيمانها المطلق بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الأكثر جدوى في بناء الأوطان، وكذلك الدعم اللامحدود والمتابعة الدائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حققت المرأة الإماراتية مزيداً من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة التي سبقت بها العديد من النساء في العالم، وخلصت إلى أن المبادرات التي أطلقتها قيادة دولة الإمارات تؤكد أن دولة الإمارات تمثل واحدة من أكثر دول العالم اهتماماً بالمرأة، وتعمل على تسخير كافة السبل والإمكانات التي تتيح لها الوصول إلى أهدافها الطموحة في بناء الدولة وخدمة الوطن العزيز. وتقدمت الريم بنت عبد الله الفلاسي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الأمارات» وللمرأة الإماراتية.