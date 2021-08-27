التعليم الهجين في المدارس ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة

دينا جوني (دبي)

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سيناريوهين لاستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل هما التعليم الواقعي %100، أو التعليم الهجين في المدارس ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة، وذلك بما يراعي سلامة الطلبة، ويضمن تحقق أهداف التعليم والتعلم، والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

يمتثل الطلبة داخل المدرسة لإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، مع ارتداء الزي المدرسي، وتشغيل الكاميرات في أنواع التعلم المعتمدة كافة، على أن تؤدى جميع الامتحانات المركزية والاختبارات القصيرة واقعياً. كما تخصص المدرسة في خيار التعليم الهجين، مجموعة دائمة من الطلبة يجب استقبالهم بشكل يومي ممن يحتاجون إلى دعم أكاديمي مكثّف.

وتضمن دليل تصميم اليوم الدراسي الصادر عن المؤسسة، سيناريو أول يتمثل في تطبيق التعليم الواقعي 100%، وهو يوفر أيضاً خياراً آخر للتعليم الواقعي على شكل فترات، والسيناريو الثاني يتمثل في تطبيق نظام التعليم الهجين في حال ارتفعت الطاقة الاستيعابية للطلبة.

وأتاح الدليل للمدارس استقبال طلبتها الآتين في الحافلات أو السيارات الخاصة، وفق الطاقة الاستيعابية، وضمن اشتراطات التباعد الجسدي والصحة السلامة. ويلتزم ولي الأمر بنوع التعليم الذي اختاره مع بداية الفصل الدراسي. وفي حال الرغبة بالتغییر، یقوم بتقدیم طلب للتغییر إلى إدارة المدرسة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي.

واستعرضت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي السيناريو الأول للتعليم بحيث يكون واقعياً يومياً للطلبة في الصفوف من الأول إلى الرابع بشرط ملائمة المبنى المدرسي، وتوفر الموارد البشرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الجسدي. ويكون توقيت الدوام من الثامنة وحتى الساعة الثانية وعشرين دقيقة لطلبة الأول والثاني، ومن الساعة التاسعة والنصف لغاية الثالثة وخمسين دقيقة لطلبة الرابع والخامس.

ويقسّم طلبة المدارس إلى مجموعتين في السيناريو الثاني الذي يطبّق التعليم الهجين. وتتناوب المجموعتان على الحضور للمدرسة، بواقع أسبوع لكل مجموعة. وينبغي وفق ضوابط العمل في هذا النظام استقبال نصف عدد الطلبة داخل المدرسة من كل شعبة في كل المراحل من الأول وحتى الرابع، والأخذ بعين الاعتبار مستويات الطلبة، بناءً على نتائجهم السابقة والاختبارات التشخيصية والحالات السلوكية. وتخصص المدرسة مجموعة دائمة للطلبة يجب استقبالهم بشكل يومي ممن يحتاجون إلى دعم أكاديمي مكثّف. ويكون الدوام في التعليم الهجين من الثامنة صباحاً لغاية الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر.

وحدد الدليل مدة اليوم المدرسي لصفوف الخامس والسادس بسبع ساعات و10 دقائق، على أن تكون مدة الحصة 45 دقيقة. وفي حال ارتفع عدد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للصف أو ظهر تحدٍ في توفر العدد المناسب من الحافلات، ينظر إلى تطبيق النظام الأكثر ملائمة، وفق الضوابط ويتم تحديد بدء ونهاية اليوم الدراسي من قبل المدرسة، بالتنسيق مع شركة المواصلات. ويمنح الطلبة مدة استراحات 30 دقيقة مع ترك خيار توزيعها للمدرسة على ألا تتعدى مدة الاستراحة 21 دقيقة، ويتم توزيع وقت وأماكن الاستراحة بين المراحل الدرسية بما يضمن تقليل تجمع الطلبة.

ضوابط

حدد الدليل ضوابط انتظام الطلبة في المدارس على أن يكون التعليم واقعياً منذ بداية الفصل الدراسي الأول، ما لم تستجد ظروف تعیق تطبيق ذلك. وتلتزم المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي بما یحقق أهداف التعلّم، ويحافظ على سلامة الطالب أثناء وجوده في مقر المدرسة. ويمتثل الطلبة لنظام المدرسة وإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، مع ارتداء الزي المدرسي وتشغيل الكاميرا في أنواع التعلم المعتمدة كافة، على أن تؤدى جميع الامتحانات المركزية والاختبارات القصيرة واقعياً.