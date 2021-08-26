انطلاق النسخة الخليجية لجائزة عمار للموهوبين ذوي الإعاقة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة 2021 في نسختها الخامسة من جديد، وعلى أرض الميدان.

وكان استقبال المواهب من خلال موقع الجائزة www.ammar.sa قد بدأ في الأول من يوليو وينتهي في الأول من الشهر المقبل. وسيتم استقبالهم واعتمادهم من خلال لجنة أولية، ومن ثم تكون الجولة الميدانية في مدن (جدة، الرياض، الكويت، المنامة، الدوحة، دبي، مسقط) ليكون الحفل الختامي في الرياض وبرعاية وزير الموارد البشرية السعودي. وتم تشكيل لجنة تحكيم من مشاهير الخليج العربي من فنانين وإعلاميين وأصحاب التخصص لتقييم المواهب وفرزهم وتأهيلهم للمراحل النهائية. وتعتمد الجائزة على مسارين وهما مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة، ومسار الأصحاء ممن لديهم أفكار تخدم ذوي الإعاقة، حيث خصصت 3 جوائز قدرها 150 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ذوي الإعاقة، فيما خصصت جائزة قدرها 25 ألف ريال للفائز من مسار غير ذوي الإعاقة.

وأقيمت الجائزة في أربع نسخ كانت في 2014 بمسمى مبادرة عمار والتي من خلالها تم تأسيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدكتور عمار بوقس، ومن ثم اكتملت مسيرة المبادرة في 2018 تحت مظلة الجمعية ومن ثم 2019 وفي عام 2020 أقيمت في توقيت جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.