«يوم بلا حوادث» تستعد لليوم الدراسي الأول

دبي (الاتحاد)

نشرت حملة «يوم بلا حوادث» في دبي التوعية باهدافها إلكترونياً وميدانياً، وحققت مواد الحملة في الثلاثة أعوام الماضية 7 ملايين مشاهدة . وتواصل الحملة استعداداتها لانطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، عبر نشر رسالتها التوعوية إلكترونياً، من خلال صفحات القيادة العامة لشرطة دبي على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وميدانياً عبر تزويد الشوارع باللوحات «البوسترات» الهادفة إلى التعريف بالحملة، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس مع بدء العام الدراسي.

وأوضح بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة السنوية وضعت ضمن خطة عملها واستعداداتها، الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس وأولياء الأمور ومستخدمي الطريق، إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وميدانياً عبر اللوحات التي تم وضعها في الشوارع الرئيسة للمدارس في إمارة دبي.