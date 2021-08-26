شرطة عجمان تستعرض علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين

عجمان (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الافتراضي لعام 2021، لمناقشة أهم المشاريع والمبادرات والخدمات الاستباقية المشتركة، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام للعمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من الضباط وصف الضباط والحضور من الشركاء الاستراتيجيين. وقال العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان، إن ما تشهده الدولة من نمو متسارع في كافة المجالات يستلزم من الجهات والمؤسسات أن تكثف وتوحد جهودها لتكامل الأدوار بينها، بما يلبي توقعات وطموحات قيادتنا الرشيدة ويسهم في تحقيق الجودة والكفاءة في خدمة أفراد المجتمع.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الشركاء الاستراتيجيين لتوطيد وبناء أواصر متينة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنوطة وفق الخطط الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية دور الشركاء والموردين في دعم جهود شرطة عجمان وتعزيز قدراتها المختلفة لتمكينها من أداء دورها ورسالتها على النحو المطلوب، مما يصنفهم في مرتبة الشريك الفعال في دعم الأمن والاستقرار.

من جانبه استعرض النقيب خالد علي الجلاف، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي الخطة الاستراتيجية المقترحة لعام 2022-2026 ومشاركة الشركاء في التحديث عليها، كما تخلل الملتقى جلسة عصف ذهني للمبادرات والمشاريع والأفكار المقترحة من قبل الشركاء بما يعزز الشراكة بين القيادة والجهات المختلفة.

وتطرق النقيب علي محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات إلى الخدمات المشتركة والاستباقية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان، وطرق تطويرها وتحسينها، ما يساهم في رفع رضا المتعاملين في تقديم الخدمات.