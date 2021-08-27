طياران من العنصر النسائي في شرطة دبي تباشران مهامهما الجوية

دبي (الاتحاد)

أكد مدير مركز الجناح الجوي العقيد مدرب طيار علي المهيري، أن طيارين من العنصر النسائي في شرطة دبي شرعتا بتنفيذ مهام جوية بعد الانتهاء من تدريبها في الجناح الجوي بشرطة دبي، وهما المرشح طيار دانه المازمي، والمرشح طيار مهرة بن حمّاد، لتنضما إلى صفوف العنصر النسائي في الجناح الجوي، وهو ما يؤكد جهود شرطة دبي في تمكين المرأة في العمل الشرطي في مختلف التخصصات، ومنها الطيران الذي كان حكراً على الرجال سابقاً. وتابع العقيد المهيري: نحن في شرطة دبي فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة على الصعد كافة، ما يعكس أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نمضي بطموحاتنا قدماً نحو الريادة في المجالات كافة، وحققنا العديد من المؤشرات المتقدمة على المستوى العالمي، وكان للمرأة حضور بارز ومؤثر وقوي في شتى المجالات. من جانبها قالت المرشح طيار دانه المازمي، إنها فخورة بعملها وبانضمامها لصفوف العنصر النسائي في الجناح الجوي في شرطة دبي، وبالمهام الموكلة إليها، والتي تهدف إلى حماية المجتمع وتوفير الأمن والأمان له وخدمته، وخدمة الوطن ورد الجميل له، مؤكدة أن شرطة دبي بيئة حاضنة وداعمة للمرأة، وأنها تلقت التدريب والتأهيل اللازم والدعم المستمر من القيادات الشرطية كافة.

بدروها، قالت المرشح طيار مهرة بن حمّاد: نعمل اليوم في الجناح الجوي بشرطة دبي وكلنا فخر بما وصلت إليه المرأة في شرطة دبي، خصوصاً والإمارات عموماً، فكل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي، ولوطننا الإمارات الذي نفخر ونفاخر به بين الأمم بما حققه من إنجازات عالمية، وبما تحتله المرأة من مكانة ودور بارز ومهم ومؤثر، وإننا في الجناح الجوي سنعمل بكل جد واجتهاد لخدمة الوطن.