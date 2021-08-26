شرطة الشارقة تناقش التحول الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثامن للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2021 بشرطة الشارقة، الذي عقد أمس في بيت الحكمة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

وهنأ قائد عام شرطة الشارقة، الحضور بمناسبة حصول مراكز الخدمة على تصنيف 5 نجوم و4 نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

ناقـش الاجـتماع نتائج التحول الرقمي في القيادة، ونظام إدارة السياسات، بالإضافة إلى عرض نتائج المؤشرات الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة عدداً من المحاور الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني.