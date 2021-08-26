الطقس المتوقع على الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطباَ ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 16:27 والمد الثاني عند 03:56 والجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 12:24 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:44.