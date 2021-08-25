محمد بن راشد ومحمد بن زايد: التميُّز والتفرُّد سِمة إماراتية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وناقش سموهما، خلال اللقاء، أهم التوجهات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الأفكار والمشاريع القادمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

محمد بن راشد في حديث مع محمد بن زايد

وأكد سموهما أن الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض دولة الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال اللقاء بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد وطحنون بن زايد وجاسم بوعتابة الزعابي (تصوير: حمد الكعبي)

وشدد سموهما، خلال اللقاء، على أن دولة الإمارات تتطلع بفخر وتفاؤل نحو المستقبل، وأن النموذج الذي تتبناه الدولة والذي يضع الإنسان محوراً لجميع الخطط التنموية الاقتصادية سيبقى مستمراً وراسخاً خلال العقود المقبلة، مشيرَين إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على إبقاء جميع العوامل اللازمة لاستمرار حالة التميز والتفرد التي باتت سمة للتجربة الإماراتية النموذجية.

وتابع سموهما: «إن منظومة العمل الحكومي لابد أن تبقى الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، عبر تطوير مشاريع وسياسات تنموية استثنائية تحقق قفزات للاقتصاد الوطني، الذي سيبقى الأولوية الوطنية القصوى في مسيرة الدولة، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي.. اطلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات.. مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدؤها قريباً.. ونبشر شعبنا بالقادم الجميل.. وبأن يتفاءل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وإخوانه».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «التقيت اليوم أخي محمد بن راشد.. ناقشنا أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.. بقيادة الشيخ خليفة ماضون بتفاؤل وعزم لتنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية».

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي.