«خيرية أم القيوين» تساعد 42 حالة مرضية

سعيد أحمد (أم القيوين)

قدمت جمعية أم القيوين الخيرية مساعدات علاجية وأدوية طبية لـ 42 حالة مرضية من ذوي الدخل المحدود خلال العام الجاري، بقيمة بلغت مليوناً و208 آلاف درهم، بهدف التخفيف من معاناتهم.

وتواصل جمعية أم القيوين الخيرية تفعيل المبادرات الإنسانية التي أطلقتها عبر الرسائل النصية القصيرة «رسائل الخير» لمساعدة وعلاج عدد من الحالات المرضية الحرجة والطارئة، وتوفير العلاج اللازم للفئات المستهدفة من المرضي والحالات الإنسانية لتعزيز برامجها الإنسانية.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أن المساعدات العلاجية تعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية، والتي ترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو المبدأ الذي بدأت العمل به، لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، ويحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفة العلاج.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام الجمعية، إن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الحالي، مما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين، وبدعمهم وتبرعاتهم نجحت الجمعية في علاج الكثيرين من المرضى، لافتاً إلى أن رسالة الجمعية وأهدافها هو تفريج كربة المحتاجين وتقديم الدعم لهم.