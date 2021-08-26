هزاع بن زايد: بالعلم تُبنى الأوطان وتُصان الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد2021-2022، عن تمنياته بأن يكون عاماً دراسياً مفعماً بالإيجابية ومليئاً بالعلم والمعرفة. وأكد سموه بأن كل عام دراسي جديد يعد خطوة تقربهم من المستقبل، و«بالعلم تُبنى الأوطان وتُصان الإنجازات».

جاء ذلك في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»، قال فيها: «مع عودة الطلبة إلى المدارس، نتمنى لهم عاماً دراسياً مفعماً بالإيجابية ومليئاً بالعلم والمعرفة والتواصل البناء، بدعم من الطواقم التعليمية والأهل، فكل عام دراسي جديد هو خطوة تقربهم من المستقبل وتضعهم على طريق التميز والنجاح، وبالعلم تُبنى الأوطان وتُصان الإنجازات وتتواصل مسيرة التنمية».