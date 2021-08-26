7 ساعات و10 دقائق دوام طلبة «الثانوية»

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مدة اليوم الدراسي للحلقة الثالثة من التاسع إلى الثاني عشر بـ 7 ساعات و10 دقائق، وأن تكون مدة الحصة 45 دقيقة. فيما أشارت إلى أن حضور الطلبة في الأسبوع الأول سيكون واقعياً للطلبة في ست مراحل دراسية هي الأول والثاني والخامس والسادس، بالإضافة إلى التاسع والعاشر. وقد وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم 8 محددات رئيسة لتنظيم العودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي الجديد 2021- 2022 والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري.

وتضمنت المحددات أن تكون مدة اليوم الدراسي للحلقة الثالثة 7 ساعات و10 دقائق، وأن تكون مدة الحصة 45 دقيقة. وتلتزم المدارس بتطبيق السيناريو الأساسي، أي حضور جميع الطلبة التعليم الواقعي، لكن حال ارتفع عدد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للقاعة الصفية، أو ظهر تحدٍ في توفير العدد المناسب من الحافلات، فيُنظر في تطبيق السيناريو الأكثر ملائمة وفق الضوابط المحددة لكل منها.

وتناول دليل تصميم اليوم الدراسي للعام 2021- 2022 الذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خطة العودة التدريجية لجميع الحلقات الدراسية من الأحد لغاية الخميس. وتكون العودة للروضة الثانية بنسبة 100% في الأسبوع الأول، بينما يبدأ أطفال الروضة الأولى حضورهم في الأسبوع الثاني بنسبة 100%. ويكون الحضور بنسبة 50% لكل منهما في الأسبوع الثالث، لتكتمل النسبة إلى 100% لكل منهما في الأسبوع الرابع، بحيث يتم استقبال جميع الأطفال بحسب الطاقة الاستيعابية لكل روضة.

وتضمن خطة العودة التدريجية لصفوف الأول والثاني من الحلقة الأولى، والخامس والسادس من الحلقة الثانية، والتاسع والعاشر من الحلقة الثالثة حضور الطلبة إلى المدرسة بنسبة 50%، وفي الأسبوع الثاني ترتفع النسبة إلى 100% لجميع الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، على أن يكون الدوام للمدارس التي لا تواجه صعوبة في الطاقة الاستيعابية واقعياً منذ الأسبوع الأول.

وشملت المحددات أيضاً توزيع الأنصبة وتصميم الجدول الأسبوعي للمعلمين، الذي يراعي تخصيص مجموعة من المعلمين لكل مجموعة من الشُعب، بهدف تقليل فرص انتقال المعلم بين شُعب المدرسة، وفق نصاب المادة الدراسية، ويتم تحديد بدء ونهاية اليوم الدراسي من قبل المدرسة، وبالتنسيق مع مواصلات الإمارات.

وحددت مدة الاستراحات في اليوم الدراسي بـ 30 دقيقة، مع ترك الخيار للمدرسة في توزيعها بما يتناسب مع النظام الداخلي لها، على ألا تتعدى مدة الاستراحة الواحدة 20 دقيقة، وأن يتم توزيع وقت وأماكن الاستراحات بين المراحل الدراسية المختلفة بما يضمن تقليل تجمع الطلبة لتحقيق الشروط، وإجراء التباعد الجسدي.