مجلس جامعة الإمارات يؤكد الأهمية الخاصة لمؤشرات الأداء

العين (الاتحاد)

اجتمع مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

واستهل الرئيس الأعلى للجامعة الاجتماع الأول للمجلس بإعلان بداية الفصل الأول للعام الجامعي 2021/2022، وتطبيق جميع البروتوكولات اللازمة لضمان عودة الطلاب بأمان إلى الحرم الجامعي.

وتماشياً مع مسؤولياته الائتمانية، ناقش المجلس الأداء الاستراتيجي للجامعة استناداً لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، حيث تتوافق مؤشرات الأداء الرئيسية مع استراتيجيات النمو الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أولى المجلس أهمية خاصة لمؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح الطلاب، والتي تشمل معدلات التخرج في الوقت المحدد ومعدلات توظيف الطلاب، كما يعي المجلس بأن سمعة الجامعة وترتيبها مرتبطان بنجاحها في تخريج طلاب لديهم المعرفة والمهارات التي تجعلهم جاهزين للعمل في سوق عمل الاقتصاد الحديث. وحثّ المجلس قيادة الجامعة على مواصلة جهودها للنهوض بما يعود بالنفع على طلابها وخريجيها.

ووافق المجلس على برنامج منحة الرئيس الأعلى، التي تمّ إطلاقها لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

كما اطلع المجلس على الأداء المالي للجامعة فيما يتعلق بموازنة 2021 المعتمدة.

وبموجب صلاحيات التعيين، قرر المجلس تعيين الدكتور محمد ماضي عميداً لكلية الإدارة والاقتصاد. كما أكد تعيين وكلاء لعدد من الكليات على النحو التالي، الدكتورة رحاب خليفة - كلية الإدارة والاقتصاد، الدكتور جمعة الكعبي والدكتورة حبيبة علي - كلية الطب والعلوم الصحية، الدكتورة فتيحة قوراري - كلية القانون، الدكتورة نجوى الحوسني - كلية التربية، الدكتور محمد اليافعي - كلية الزراعة والطب البيطري، الدكتور علي الغفلي - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور فكري خرباش - كلية تقنية المعلومات، الدكتور محمد حميد المرزوقي - كلية الهندسة، والدكتورة أسماء المنهالي -كلية العلوم.

كما اطلع المجلس على تقارير من الدكتور عبد الله الكرم رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية، والدكتور طارق بن هندي رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، وتقدم الرئيس الأعلى للجامعة بالشكر الجزيل على الدعم الذي تقدمه اللجان للمجلس.