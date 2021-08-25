سيف الشامسي: الإماراتية مسيرة تزخر بالإنجازات

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏بيوم المرأة الإماراتية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. وجاء الاحتفال تماشياً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

حضر الاحتفال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة الشارقة، والعقيد منى سرور ‏نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط والأفراد من العنصر النسائي من كافة إدارات القيادة.

وقال اللواء سيف الزري: نحتفي اليوم بما وصلت إليه بنت الإمارات من مكانة وإنجازات مشرفة في شتى المجالات، وهو ‏تقدير‏ ‏لها ولدورها الفعال في عملية ‏التنمية، التي تشهدها الدولة، والمكانة التي جاءت بفضل ‏النهج الراسخ للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تأكيد حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات التنموية، والمواصلة ‏الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا النهج ‏الذي تجلى في أبهى صوره.

ورفع الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات»‏ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ‏الأعلى حاكم ‏الشارقة، سمو ‏الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ‏بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مثمناً الدعم ‏غير المحدود لسموهما للمرأة ‏الإماراتية، والتحفيز المستمر للوصول إلى أرقى الوظائف بمختلف المجالات وصولاً بها إلى العالمية، الأمر الذي ‏يعزز من مكانتها في المجتمع كشريك في مسيرة التنمية.‏

وأضاف اللواء الشامسي أن يوم المرأة الإماراتية يوم تاريخي لمسيرة تزخر بالإنجازات، فهي شريكة التنمية وصانعة الأجيال، وسند للوطن، لاسيما من هنّ بين الصفوف الأولى في التصدي للجائحة منذ بدايتها، كالطبيبة، والمعلمة، والعسكرية، والمتطوعة، وغيرهن من اللاتي ‏قدمن كل ما يملكن لحفظ أمن واستقرار الوطن

جلسة

تضمن الاحتفال جلسة حوارية، أدارتها أمنية عبدالعزيز من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، استضافت فيها نخبة من اللاعبات الإماراتيات في المجال الرياضي، ‏للحديث عن دور المرأة الإماراتية في مسيرة التطور والتنمية‏، وكيفية مواجهة مختلف الصعاب المهنية، إلى جانب الحديث عن إنجازاتهم على المستوى الرياضي.‏ وفي ختام الحفل، كرم ‏اللواء الشامسي عدداً من المنتسبات اللاتي حصلن على العضوية الذهبية في نادي ‏ضباط شرطة الشارقة، لحرصهن على استمرارية ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية، كما كرم الضيوف المتحدثات في الجلسة الحوارية.