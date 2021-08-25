علاج سبعيني من تضخم البروستاتا

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج رجل يبلغ من العمر 75 عاماً من تضخم البروستاتا الحميد، الذي تسبب له في إعاقة مرور البول، وحدَّ من قدرته على القيام بأنشطته اليومية. ولدى مراجعة المريض راشد عبيد الشامسي، مستشفى توام، وضعت له خطة علاج غير جراحية، وذلك بعد التشاور بين مختلف الأقسام الطبية ذات العلاقة من جراحة ومسالك بولية وأشعة تداخلية، في إطار اتباع نهج المرافق متعدد التخصصات التي تتبعه منشآت شركة «صحة» في علاجها لمرضاها. وقرر الفريق الطبي المعالج استخدام طريقة إصمام شريان البروستاتا غير الغازية لعلاج المريض، والتي تتضمن منع إمداد الدم للمساعدة في تقليل حجم البروستاتا، وبالتالي تبسيط مرور البول، حيث تم إجراء العملية بنجاح في جناح الأشعة التداخلية بمستشفى توام، وأصبح بإمكان راشد الآن التبول بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى قسطرة بولية، وهي عبارة عن أنبوب مجوف ومرن يجمع البول من المثانة ويوصلها إلى كيس تصريف، حيث لم يكن هذا العلاج ناجحاً، ولم يمكنه من التبول بشكل طبيعي نتيجة تضخم البروستاتا.

وقال الدكتور موفق سلمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى توام، إن الفريق الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى توام، اتبع نهجاً متعدد التخصصات لضمان حصول المريض راشد على طريقة علاج بديلة تتناسب مع حالته من حيث العمر، والتاريخ الطبي، وتم إجراء الفحوص اللازمة والتشخيص، وفي ضوء ذلك تم تطوير خطة العلاج في يوم واحد، معرباً عن الفخر بالعلاج الناجح لراشد والعديد من الرجال الآخرين الذين يعانون أمراض المسالك البولية.

وأضاف أن مستشفى توام، يقدم العديد من خطط العلاج، التي تتبنى نهجاً متعدد التخصصات، وتركز على المريض، للمساعدة في تخفيف مشاكل التبول لدى المرضى الذين يعانون حالات تؤثر على البروستاتا مثل: جراحة البروستاتا بالليزر، وجراحة البروستاتا عبر الإحليل، وجهاز يورولفت، مع خطط مستقبلية لإدخال علاج بخار البروستاتا، وهو علاج جديد طفيف التوغل يستخدم البخار لتقليل حجم البروستاتا وتخفيف الأعراض، بالإضافة للعلاج من خلال إصمام الشريان البروستاتي، وهي طريقة علاج غير جراحية لتقليل حجم البروستاتا.

شكر

أعرب المريض راشد الشامسي عن شكره وامتنانه للرعاية الصحية التي تلقاها في مستشفى توام، كما أعرب عن سعادته لنجاح العلاج الذي تلقاه.

وقال: إن الرجل عندما يعاني تضخم البروستاتا الحميد، تتبدل حياته، ويضطر للعيش بالقرب من دورة المياه، ويضطر للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، كما يضطر للتقليل من تناول السوائل.

يذكر أن الأعراض البولية ذات التردد غير الطبيعي في مرور البول يبلغ معدلها عالمياً 1 من كل 4 رجال بعمر 55 عاماً، ولدى نصف الرجال فوق 75 عاماً، وبصرف النظر عن حالات تضخم البروستاتا الحميد، فإن العديد من الأمراض تسبب كثرة التبول مثل: مرض السكري وحصوات المثانة ومدرات البول (مسكنات احتباس الماء) وعدوى الكلى والتهاب البروستاتا.