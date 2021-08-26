النقل المتكامل: وقف خدمة «صف وتنقل»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل إيقاف خدمة «صف وتنقل»، كونها تخضع الآن لعملية تقييم من نواحي مستوى رضا المتعاملين، والإقبال عليها، وإجراءات السلامة الخاصة بها، ومدى تناسبها مع المتغيرات الحالية. وأكد المركز أنه وفقاً لمخرجات عملية التقييم المبنية على جودة الخدمة وإجراءات السلامة سيُتخذ قرار بشأن استئنافها أو إيقافها بشكل نهائي.

وكان المركز قد بدأ بتوفير خدمة «صف وتنقل» مع بداية العام الحالي تزامناً مع بدء تطبيق نظام «درب أبوظبي» للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، وكانت عبارة عن خدمة تمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في عدد من الأماكن المعينة خارج جزيرة أبوظبي ومواصلة رحلاتهم إلى داخل مدينة أبوظبي، من خلال حافلات النقل العام والتنقل بين مختلف المناطق داخل المدينة على شبكة الحافلات العامة مجاناً.

وكان المركز قد وفر مواقف مجانية لصف المركبات الخاصة في عدد من المناطق المحيطة بجزيرة أبوظبي ومحطات لانطلاق خدمات الحافلات العامة في تلك المناطق التي تشمل مدينة محمد بن زايد بعدد 500 موقف، والشهامة بعدد 500 موقف. كما كان بوسع سائقي المركبات والمرافقين لهم الحصول مجاناً على بطاقات خدمة «صف وتنقل»، بحد أقصى ثلاث بطاقات لكل مركبة، من مناطق صف المركبات، وهو اليوم الذي يتم الحصول عليها، ويمكن استخدامها لمرات غير محدودة في حافلات النقل العام داخل جزيرة أبوظبي خلال نفس اليوم.