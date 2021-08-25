إنجاز 90% من تطوير منفذ خطم الملاحي

الشارقة (الاتحاد)

تفقد علي عبيد الظاهري رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة صباح أمس منفذ خطم ملاحة الحدودي، وكان في استقباله محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، وعدد من مديري الوحدات العاملة في المنفذ الحدودي. واطلع الظاهري، على نسب الإنجاز المحققة في مشروع تطوير البنية التحتية والأنظمة الأمنية الذي تنفذه الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في منفذ خطم ملاحة الحدودي، والتي وصلت إلى 90% حتى الآن، وتعرف من الجهات المختصة على الاستعدادات القائمة لاستقبال القادمين والمغادرين عبر المنفذ الحدودي، وأشاد بجهود الجهات العاملة في المنفذ، وما وصلت إليه من جهوزية عالية في تنفيذ متطلبات معايير التدقيق الأمني.