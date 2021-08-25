«التعليم والمعرفة»تعلن متطلبات فحوصات كوفيد-19 لضمان العودة الآمنة لطلبة المدارس

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن المتطلبات الخاصة بفحص فيروس كوفيد-19 لضمان العودة الآمنة إلى المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية مع بداية العام الدراسي 2021/22، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبغض النظر عن الفئة العمرية أو حالة التطعيم تستوجب الإجراءات المحدثة من جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بما في ذلك الطلبة أصحاب الهمم تقديم نتيجة فحص سلبية بفترة صلاحية لا تزيد على 14 يوماً للتمكن من دخول المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.. وتنطبق ذات الإجراءات على المعلمين والإداريين والمتعاقدين من الطرف الثالث.. وسيتم توفير فحص كوفيد-19 مجاناً للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس في مراكز وتواريخ محددة لكل مدرسة.

كانت «دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي» قد أرسلت للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي جدولاً زمنياً لفحوصات كوفيد-19 لضمان استفادة الطلبة والمدرسين وموظفي المدارس من الفحوص المجانية في الوقت المناسب. ويمكن لأولياء الأمور التواصل مع مدارس أبنائهم للحصول على الرمز وتفاصيل الموقع والتوقيت والتاريخ حسب الجدول المعتمد من الدائرة.

وكبديل عن ذلك، يمكن للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس الحصول على الفحص في أي مركز من اختيارهم على نفقتهم الخاصة. أما الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والطلبة أصحاب الهمم فيمكنهم الحصول على الفحص المجاني قبل العودة للمدارس في أي من المراكز الخاصة أو العامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي علماً بأنه بوسع الفئتين اختيار الحصول على فحص كوفيد-19 عن طريق تحليل اللعاب بدل مسحة الأنف في المراكز التي توفر هذه الخدمة. ونظراً لاختلاف تاريخ بداية العام الدراسي للطلبة تبعاً لأنموذج إعادة فتح المدرسة المعتمد في مدرستهم سواء بالتناوب بالأيام أو الأسابيع فإنه يتوجب على جميع الطلبة التأكد من تقديم نتيجة فحص سلبية بصلاحية لا تزيد على 14 يوماً للتمكن من العودة إلى أنموذج التعليم الصفي.. ويتوجب على الطلبة التأكد من الحفاظ على صلاحية نتيجة الفحص بما لا يزيد على 14 يوماً طوال الشهر الأول من عودتهم للمدرسة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة العمل عن كثب مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لاعتماد برنامج الفحوصات الدورية وتحديد متطلبات تكرار الفحص للطلبة وموظفي المدارس، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.