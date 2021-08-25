دبلوماسي أميركي يثمن جهود الإمارات في إجلاء آلاف الرعايا من أفعانستان

عبر إيثان جولدريتش، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات، عن امتنان بلاده لدولة الإمارات لمساهماتها في تسهيل عملية إجلاء آلاف الرعايا الأميركيين من أفعانستان وغيرهم.

وأضاف جولدريتش أن هذه العملية الهائلة لم تكن ممكنة لولا حرص الدولتين على تعزيز التعاون الوثيق بينهما.

وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن امتنان الولايات المتحدة لجهود دولة الإمارات الإنسانية للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين والأجانب من أفغانستان، مشيداً بتعاون الجهات المعنية في الإمارات لتسهيل عملية الإجلاء بشكل آمن وعلى مدار الساعة، وأثنى على الاهتمام والرعاية التي تقدمها والذي تجلى من خلال حسن الاستضافة الذي تشتهر به الإمارات.

وثمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والهادفة إلى مساعدة المنكوبين حول العالم، مشيراً إلى أن المشكلات المعقدة المنتشرة حول العالم تتطلب عقد شراكات وأن التعاون القائم لتسهيل العبور الآمن للمسافرين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان يؤكد التزام الدولة بتذليل التحديات العالمية.

وفي الختام، قال جولدريش «لا يزال أمام المجتمع الدولي الكثير لنفعله، ومساهمات دولة الإمارات محورية في نجاحها».