الجامعة القاسمية ترفع جاهزيتها للعام الدراسي.. وتعتمد نظام التعلم الهجين

أعلن الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الجامعة لطلابها مع بداية العام الدراسي مطلع الأسبوع المقبل في كلياتها المختلفة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة. وأوضح الخلف - خلال تفقده القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة - أنه وفي ضوء الإجراءات الصحية الاحترازية الحالية واستكمال منظومة القواعد الصحية العامة في الجامعة للحفاظ على صحة الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، فإنه جرى اعتماد نظامي التعلم المباشر وعن بُعد بما يسمى التعلم الهجين المرن خلال الفصل الدراسي الجديد، وذلك بعد أن حرصت الجامعة على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية. وأفاد بأن الجامعة أنهت كافة استعداداتها ورفعت جاهزيتها للعودة التدريجية لطلبتها إلى قاعات التعليم ومختبرات الحاسب الآلي والاستوديوهات، وفقاً لنظام التعليم الهجين المرن للعام الأكاديمي 2021 -2022، ضمن التزام الجامعة بوثيقة البروتوكولات والإجراءات الخاصة بنواحي تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة، والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم في الدولة، لتكون الجامعة رائدة وسباقة لتطبيق مختلف الإجراءات اللازمة والتي تفضي إلى تمتع الحرم الجامعي بمناخ صحي ملائم للتعليم. وأشار إلى أن كافة الاحتياطات والإرشادات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والهيئات المختصة وضعتها الجامعة من خلال فرق عملها، وأعدت بموجبها الخطط اللازمة لاستقبال العام الدراسي ومواصلة جهوزية التعليم وفق النظام الهجين المرن والذي يرتكز على التعلم المباشر وعن بعد، وفق مقتضيات المنظومة التعليمية. وأشاد الخلف بالدعم الكبير والمباشر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية بالجامعة، لتظل في طليعة المؤسسات التعليمية التي تم تهيئة أنظمتها الأكاديمية لاستقبال الطلبة وتطبيق أرقى القواعد لضمان استمرارية التعليم وسلاسة العمل في كليات الجامعة وأروقتها.