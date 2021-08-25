جامعة الإمارات للطيران توقّع مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية

وقّعت «جامعة الإمارات للطيران» مذكرة تفاهم مع «مكتب البعثات الدراسية» في وزارة شؤون الرئاسة، وذلك لدعم الأجندة الوطنية من أجل تعزيز التعليم العالي لمواطني الدولة. وستُقدّم بموجب مذكرة التفاهم منحتان دراسيتان لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة في «جامعة الإمارات للطيران» كلّ سنة دراسية (للدراسة الجامعية والدراسات العليا)، بالإضافة إلى منح دراسية لطلبة آخرين برعاية وزارة شؤون الرئاسة تُغطّي 20% من الرسوم. وأعرب الدكتور أحمد آل علي، مدير «جامعة الإمارات للطيران» عن اعتزازه بالمشاركة مع «مكتب البعثات الدراسية» في وزارة شؤون الرئاسة، قائلًا: «تلتزم جامعتنا بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصاد المعرفة وتعزيز الإنجازات في المجتمع، ونأمل من خلال زيادة المنح الدراسية المتاحة لطلبتنا في تشجيع مزيد من المواطنين على متابعة التعليم العالي والحصول على مزيد من المؤهلات الأكاديمية، كما نتطلّع إلى الترحيب بأول دفعة من طلبة المنح الدراسية لدينا من خلال مذكرة التفاهم الجديدة في السنة الدراسية المقبلة». تأسّست «جامعة الإمارات للطيران» في سنة 1991، ورسّخت مكانتها باعتبارها المؤسّسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس تخصّصات هندسة الطيران، وإدارة الطيران، وإدارة الأعمال، ودراسات سلامة وأمن الطيران، واللوجيستيات وإدارة سلسلة التوريد وغيرها، وهي أول مؤسّسة تعليمية غير اتحادية في المنطقة حائزة على تقييم 5 نجوم في تصنيف QS، إذ حصلت على 5 نجوم في التدريس والتوظيف والمرافق والمسؤولية الاجتماعية، و4 نجوم في فئتيْ التطوير الأكاديمي والعالمية، وتُقدّم الجامعة برنامجًا تدريبيًا جديدًا مدّته ستة أشهر بالتعاون مع «مجموعة الإمارات» للطلاب الذين يُظهرون أداءً أكاديميًا استثنائيًا خلال السنة الثالثة من دراستهم، والطلاب ذوي الأداء الأكاديمي العالي.