توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي :الأربعاء الطقس: رطب ومغبر صباحاً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الجمعة الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً - تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت الطقس: رطب على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الأحدالطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ومغبر نهاراً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي :الأربعاء الطقس: رطب ومغبر صباحاً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.