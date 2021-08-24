تعاون رقمي بين أصول للتطبيقات الذكية وشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت شركة أصول للتطبيقات الذكية، اتفاقية عمل مشتركة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تضمنت بنوداً عدة، من أبرزها: خدمة «برو للوثائق الداخلية»، وخدمات التوصيل لعملاء شرطة الشارقة متضمنة الخدمات الجديدة التي توفرها شرطة الشارقة عبر الإنترنت، وذلك لجميع أنحاء دولة الإمارات وبأسعار منافسة، وتكون جميع الخدمات من خلال حلول التسليم الذكي الجديد من «براق» الذي يدعم الخدمة. وقال علي الأميري، مدير شركة أصول للتطبيقات الذكية - براق: جاءت اتفاقية التعاون المشتركة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتؤكد أهمية التعاون والعمل المشترك والتنسيق وفقاً لأجندة واستراتيجية حكومة الشارقة، التي تلتزم بمسيرة التحول الرقمي في الشارقة، ورؤية الحكومة وتوجهاتها نحو توفير المزيد من خيارات وحلول التنقل الذكي، ومن خلال هذه الاتفاقية ستقوم أصول للتطبيقات الذكية بتقديم حزمة من الخدمات لشرطة الشارقة والمتعاملين لديها، من بينها خدمة وتطبيق «براق» بما يسهم في مواكبة النهضة التكنولوجية في الإمارة.