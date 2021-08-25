جامعة خليفة الأولى محلياً والثانية عربياً في تصنيف مؤشر «نيتشر»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم حصولها على المركز الأول في دولة الإمارات والثاني على مستوى الجامعات العربية في مجال نشر البحوث ضمن التصنيف الأخير لمؤشر «نيتشر» 2021 للبحث العلمي.

فقد قدمت الجامعة «22 ورقة بحثية» ونسبة مشاركة تصل إلى «6.53»، وبذلك، تحافظ جامعة خليفة على مركزها في مقدمة جميع جامعات الدولة. وعلى مستوى الجامعات العربية، قفزت جامعة خليفة 7 مراكز لتحتل المركز الثاني في التصنيف. وقدمت جامعة خليفة «11 ورقة بحثية» تركز على علوم الأرض والعلوم البيئية و9 أوراق بحثية تتمحور حول العلوم الفيزيائية و4 في الكيمياء، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1 مايو 2020 إلى 1 أبريل 2021.

في حين قدمت دولة الإمارات ما مجموعه 122 ورقة بحثية ممثلة بـ 10 جامعات. ومؤشر «نيتشر» هو قاعدة بيانات للكتاب والعلاقات المؤسسية، وهو معيار للبحوث عالية الجودة التي تركز على علوم الفيزياء والعلوم الطبيعية والتي تشمل الكيمياء وعلوم الحياة وعلوم الأرض والعلوم البيئية والعلوم الفيزيائية. ويركز مؤشر «نيتشر» على الإنجازات في مجال المقالات البحثية التي يتم نشرها في 82 مجلة مرموقة متخصصة في العلوم الطبيعية يتم اختيارها من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين، حيث اعتمدت التصنيفات الأخيرة على بيانات مؤشر «نيتشر» من الفترة 1 مايو 2020 إلى 1 أبريل 2021.