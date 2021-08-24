«سعود التعليمية» تكرّم خريجي «تمريض جامعة رأس الخيمة»

مريم بوخطامين، وام (رأس الخيمة)

كرّمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية كوكبة من طلبتها المتفوقين خريجي كلية التمريض بدرجة الامتياز في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكذلك الطلبة المتفوقين.

وقالت سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية: نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لعطائه الذي لا ينضب، ودعمه غير المحدود الذي نجني ثمار غرسه بمناسبة تخريج كوكبة من الطلبة المتميزين ضمن قائمة الخريجين المتفوقين وطلابها الخريجين من كلية التمريض بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وأضافت: «تبرهن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية أنها منارة لتعليم متفرد مميز ومستدام أرسى دعائمه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ورؤيته الثاقبة في استشراف مستقبل جيل واعد طموح مبدع ومثقف». وهنأت السويدي الطلبة على هذا الإنجاز والتميز المشرف الذي يسطر في سجل إنجازاتهم، وشجعتهم على الاستمرار بالتسلح بالعلم والطموح والتفوق ليشكلوا نموذجاً مشرفاً قادر على خوض غمار مستقبلهم القادم.

من جانبهن، أبدت الخريجات امتنانهن وشكرهن للدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإتاحته الفرص والمنح الدراسية لهن لإكمال مسيرتهن التعليمية والانتقال بعدها لمستقبلهن المهني.

وقالت الخريجة بشرى عبدالناصر العزاني والتي حصلت على تقدير 3.92 أشكر الداعم الأول للتعليم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على مكرمته التي حققت حلمي بدراسة التمريض، وأهدى سموه هذه التفوق، وإن شاء الله أستكمل مشواري التعليمي لاحقق طموحي في العلم. أما الخريجة وديان عبدالله فضل نسبة التخرج 3.89، فقالت فخورة جداً بهذه النسبة التي عملت جاهدة لتحقيقها وأود أن أرد الجميل لدولة الإمارات التي اهتمت بتعليمنا منذ الصغر والتمريض عمل إنساني أطمح أن أكون رائدة فيه. وقالت الخريجة أمينة رمضان - نسبة التخرج 3.8 - التمريض كان حلمي منذ الصغر ومؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية حققت هذه الحلم بدعم مادي ومعنوي وتكريمنا يعطينا دافعاً كبيراً للاستمرار في العلم ورد الجميل.