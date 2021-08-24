«الرحمة للأعمال الخيرية» تطلق «اسقني تؤجر»

رأس الخيمة (وام)

أطلقت الرحمة للأعمال الخيرية مبادرة «اسقني تؤجر» التي تهدف لتوزيع عبوات المياه على العمال والمستخدمين داخل الدولة للتخفيف من حرارة الصيف عليهم وتنفيذ عدد من الآبار والمضخات خارج الدولة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين في القرى الفقيرة والنائية. وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للرحمة للأعمال الخيرية أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون والمساعدة للدول المحتاجة ودعم المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات التي تشكل عائقاً يحول من دون وصولها إلى ما تحتاج من خدمات تلبي متطلباتها الأساسية وتمكنها من تحسين فرص لحاقها بركب التقدم العالمي.