هجن الرئاسة يقيم المزاد الخيري «حلال الزكاة»

أبوظبي (وام)

أقام مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بالتعاون مع صندوق الزكاة، المزاد الخيري لـ «حلال الزكاة» لـ 145 مطية عبارة عن زكاة هجن الرئاسة، وتمّ تسليم ريعها لمصلحة صندوق الزكاة لصرفها للمستحقين. حضر المزاد الخيري، الذي يعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها محلياً، في مقر اتحاد سباقات الهجن بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، والدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام.

وأعرب المهيري عن شكره وامتنانه لأصحاب السمو الشيوخ على هذه المبادرة الطيبة وغير المسبوقة على مستوى المنطقة بأن تكون هناك مزادات خاصة بحلال الزكاة.. مشيراً إلى أن هذه المبادرة وبحكمة القيادة الرشيدة سيكون لها الأثر الكبير والنافع على المستحقين بدلاً من توزيع الحلال على المستحقين، ويستفيد منها 145 شخصاً، حيث إنه مع هذا المزاد المبارك سيكون المستفيدون أعداداً مضاعفة.